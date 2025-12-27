Ziua de 27 decembrie reprezintă o zi de referință în istoria Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, atât din punct de vedere istoric cât și duhovnicesc.

Sâmbătă, 27 decembrie 2025, în a treia zi de Crăciun, se împlinesc 9 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Iustin, în demnitatea de Episcop al Maramureșului și Sătmarului, eveniment solemn care a avut loc în data de 27 decembrie 2016, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare, în prezența unui numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi din Patriarhia Română.

Cu acest binecuvântat prilej, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.

Amintim faptul că Preasfințitul Părinte Iustin este cel de-al 30-lea Episcop din istoria de peste 600 de ani a Eparhiei, perioadă în care de trei ori a fost răstignită și de trei ori a înviat!

Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!