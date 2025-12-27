Scriitorul, dramaturgul și scenaristul Radu F. Alexandru a murit vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București. Dispariția sa marchează pierderea uneia dintre figurile importante ale dramaturgiei române contemporane.

Într-un mesaj public, reprezentanții TNB au subliniat amploarea operei sale: „Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. Prin dispariţia lui Radu F. Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”.

Radu F. Alexandru a avut o carieră complexă, care a depășit sfera literară și artistică. El a fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, activitatea sa politică fiind descrisă de Teatrul Național drept una „de o rară probitate morală”. În paralel, a desfășurat o activitate publicistică susținută, fiind realizator de emisiuni de radio și televiziune.

Legătura sa cu scena Teatrului Național București a rămas constantă până în ultimii ani. După premiera din 2016 a comediei satirice „Luminița de la capătul tunelului”, Radu F. Alexandru a revenit pe scena Naționalului cu piesa „Gertrude”, montată de regizorul Silviu Purcărete.

Spectacolul a fost considerat unul dintre reperele stagiunii teatrale 2023–2024, fiind descris, în cronici, drept un eveniment major al teatrului românesc de idei.