Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că armata americană a atacat gruparea Statului Islamic din Nigeria, susținând că aceștia persecutau comunitățile creștine, informează Mediafax.

Acțiunea împotriva ISIS a fost anunțată de liderul de la Casa Albă printr-un mesaj publicat pe Truth Social.

„În această seară, la ordinul meu în calitate de Comandant Suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva grupării teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei”, se arată în mesajul publicat joi de președintele Trump.

Președintele a acuzat gruparea că ar fi comis violențe grave împotriva civililor, în special a creștinilor: „au vizat și ucis cu cruzime, în principal, creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de mulți ani și chiar de secole! I-am avertizat anterior pe acești teroriști că, dacă nu vor opri masacrul crestinilor, vor plăti un preț greu”.

În mesajul său, liderul de la Casa Albă a reiterat că, sub conducerea sa, Washingtonul nu va permite „terorismului islamist radical” să se extindă.

În încheierea mesajului, Trump a notat: „Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră și Crăciun Fericit tuturor, inclusiv teroriștilor morți, care vor fi mult mai mulți dacă masacrul lor de creștini continuă”.