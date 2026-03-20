Discursul susținut de Sorin Grindeanu în plenul reunit al Parlamentului, în cadrul dezbaterii bugetului, a stârnit reacții puternice în spațiul public. Printre cele mai virulente se numără cea a lui Cătălin Urdoi, care a lansat un atac amplu la adresa PSD și a modului în care liderii săi comunică și gestionează puterea.

Mesajul integral:

„Am ascultat discursul lui Sorin Grindeanu din plenul camerelor reunite, la votarea bugetului. Populism ieftin și o victimizare de telenovelă, care ar face invidios orice regizor de la Bollywood. Vădit șifonat după palma încasată cu o zi înainte de la AUR, omul are tupeul să contrazică realitatea în direct, doar ca să dea bine pe sticlă. Asta nu mai e minciună, e disperare poleită, ambalată frumos și livrată ultimelor procente rătăcite sub sigla PSD.

În același timp, l-am ascultat și pe Ilie Bolojan. Pentru prima dată, a lăsat deoparte excesul de bun-simț și l-a pus la punct pe Grindeanu. Fără circ, fără teatru, doar cu precizie și greutate în cuvinte. „Uneori îmi este mie rușine de rușinea colegilor din PSD” – o propoziție care face cât un raport de audit pe ultimii 35 de ani. Atât au știut: să-și umfle buzunarele și gușile, să transforme politica în control instituțional, să pună presiune pe primari și să își racordeze gașca la banul public.

Cu ceasuri cât bugetul unei comune la încheietură, cu mașini pe care majoritatea românilor nici nu le visează, cocoțați în locuințe de stat unde roiesc oameni la ordin, acești nababi cu reflexe faraonice vin să ne vorbească despre „ românii vulnerabili”. Asta în timp ce Marcel Ciolacu a făcut terci bugetul de stat și a ipotecat viitorul țărișoarei ăsteia pe împrumuturi pentru pomeni electorale. Fix PSD, de mână cu aripa uselistă din PNL, care l-ar înghiți într-o lingură pe Bolojan.

Și totuși, există un motiv de optimism: Ilie Bolojan chiar există și nu s-a clintit, nu si-a negociat coloana vertebrală și a rămas drept sub tirul de șicane pesediste, la care este supus de aproape 10 luni. Iar lecția dată PSD-ului zilele astea e deopotrivă simplă și realistă: când te crezi de neatins, începi să greșești. Și unele greșeli te pot arunca în afara perimetrului guvernării.

Exact locul în care PSD ar merita să se afle în timp ce țara asta ar primi șansa să se facă bine!”