Un grav accident rutier s-a produs în localitatea Dănești, unde un motociclist a fost rănit în urma unei coliziuni provocate de un autoturism care ar fi pătruns pe contrasens.

Din primele informații, șoferul autoturismului a pierdut controlul direcției și a ajuns pe sensul opus de mers, unde a intrat în impact cu motociclistul. În urma coliziunii, motociclistul a suferit mai multe leziuni și a fost preluat de echipajele medicale sosite la fața locului.

La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și, după caz, pompierii militari, pentru acordarea primului ajutor și asigurarea zonei.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și pentru a determina cauza producerii acestuia.

Vom reveni cu informații oficiale pe măsură ce acestea vor fi comunicate de autorități.