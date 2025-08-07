Verificările pe care le-au efectuat ieri polițiștii la Baia Sprie au fost extinse de atribuțiile lui Nyx. Câinele a contribuit la verificarea a aproape 40 de autovehicule care circulau pe raza orașului.

Astfel ieri, 6 august, pe parcursul a două ore, polițiștii din Baia Sprie au fost angrenați într-o acțiune de tip Blocada, în sistem integrat, alături de polițiștii Grupei Canine și de jandarmi.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au oprit pentru a fi verificate 38 de autovehicule și au legitimat 48 de persoane.

Au fost aplicate 17 sanctiuni contravenționale, 16 dintre acestea fiind pentru nerespectarea prevederilor O.U.G 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. De asemenea, a fost constatată o abatere la Legea 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, motiv pentru care polițiștii au reținut certificatul de înmatriculare al autovehiculului și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. De asemenea, au fost reținute două certificate de înmatriculare.

Valoarea sancțiunilor aplicate depășesc suma de 8.400 de lei.

Scopul fiecărei acțiuni este același: SIGURANȚA. Persoanele care respectă prevederile legale, fie ei conducători auto, pietoni, bicicliști, pasageri, nu sunt sancționate. Pentru preîntâmpinarea unor incidente și prevenirea producerii unor tragedii este necesară luarea măsurilor legale față de cei care încalcă normele în vigoare.