Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 7 august, până la 16.30, în Șindrești, pentru lucrări de reparații la stația de pompare.

Tot joi, până la ora 15.30, va fi întreruptă furnizarea apei pe str. Victoriei de la nr. 182 la nr. 254 , str. Aurel Vlaicu, bd. Independenței (de la intersecție cu str. Brândușelor) pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

De asemenea, lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă au loc la Mogoșești, Pribilești, Lucăcești, Dănești până la ora 15.30.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.