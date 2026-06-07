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ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

eMaramureș de eMaramureș
7 iunie 2026
in Actualitate
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Administrația Națională de Meteorologie anunță două zile de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, cu averse torențiale, vijelii și grindină, în special în zonele montane și estice.

Zonele vizate de avertizările de vreme rea

Pe 7 iunie, sunt vizate zone din Carpații Orientali, jumătatea estică a Carpaților Meridionali, Dobrogea, precum și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. În aceste zone sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, local vijelii cu rafale de 50–70 km/h, dar și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp în intervale scurte de timp (1–3 ore) sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Pentru 8 iunie, fenomenele de instabilitate se vor menține local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Și în aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Meteorologii precizează că și în această zi cantitățile de apă vor fi similare, respectiv 15–25 l/mp, izolat depășind 30–40 l/mp în intervale scurte de timp.

ANM recomandă prudență în zonele vizate, în special pe durata fenomenelor de instabilitate atmosferică.

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