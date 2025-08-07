Salvamont Maramureș, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, intervine pentru a salva un copil de 7 ani, posibil mușcat de șarpe de membrul superior.

Salvatorii montani au ajuns rapid la victimă, in mai putin de 9 minute de la primirea apelului de urgenta, fiind in misiune de patrulare preventiva in zona mentionata, o zona de-altfel populata de turisti.

Avand in vedere faptul ca extragerea din teren pana la o unitate medicala ar dura mai bine de 2 ore a fost solicitat si elicopterul de la POA Jibou care este in acest moment în zbor spre locul intervenției si care va ajunge in mai putin de 16 minute la locul de aterizare pregatit de salvatorii montani.