Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare ne invită să ne unim în rugăciune la marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, prin pelerinajul fizic și spiritual participând la programul de rugăciune din 14 și 15 august la Mănăstirea „Sfânta Maria” de pe Dealul Crucii din Baia Mare.

În toată luna august de la ora 18:30 suntem așteptați să ne rugăm împreună Paraclisul Maicii Domnului.

Programul de rugăciune al zilelor de 14 și 15 august