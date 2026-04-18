Vineri, 17 aprilie, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Poliției orașului Tăuții Măgherăuș au desfășurat activități informativ-preventive adresate elevilor unităților de învățământ din orașul Tăuții-Măgherăuș și din localitatea Nistru.

Activitățile au avut ca scop formarea unor deprinderi corecte privind circulația pe drumurile publice, precum și familiarizarea acestora cu principalele indicatoare rutiere. Polițiștii le-au transmis elevilor câteva reguli esențiale pe care trebuie să le respecte în calitate de pietoni. De asemene, polițiștii au oferit informații cu privire la răspunderea penală și contravențională a minorilor.

Pe parcursul activităților și-a făcut simțită prezența și invitatul special, Ceb, care i-a însoțit pe polițiștii Serviciului Criminalistic, stârnind astfel curiozitatea celor mici. Polițiștii vor continua și în următoarea perioadă activitățile preventive. Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecărui dintre noi.