Salvamont Maramureș, structură de salvare montană aflată în subordinea Consiliului Județean, a intervenit pentru recuperarea unui ciclist rănit într-o zonă greu accesibilă din Baia Sprie.

Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a suferit un traumatism la nivelul claviculei în urma unei căderi pe traseu.

Echipa Salvamont a acționat prompt, conform procedurilor. Victima, conștientă pe tot parcursul intervenției, a fost imobilizată și transportată cu targa specială UT2000 până la autoutilitara medicalizată Salvamont.

Ulterior, aceasta a fost predată unui echipaj SMURD pentru evaluare medicală de specialitate și transport la spital.

Intervenția evidențiază profesionalismul și capacitatea de reacție a salvatorilor montani, dar și spiritul de solidaritate: doi salvamontiști aflați în timpul liber au acordat primul ajutor victimei până la sosirea echipajelor de intervenție.