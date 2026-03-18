Marți, 16 martie, polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus au desfășurat o activitate de prevenire și informare la Grădinița Nr. 1 cu program prelungit din localitate.

Tema principală a întâlnirii a fost „Polițistul, prietenul meu”, iar subiectele au vizat importanța respectării regulilor de circulație rutieră pentru micii participanți la trafic, dar și recomandări privind siguranța personală.

Totodată, polițiștii au discutat cu cei mici despre modul corect de reacție în situațiile în care sunt abordați de persoane necunoscute, punând accent pe prevenirea unor situații de risc în timpul liber.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ.