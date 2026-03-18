Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală au confiscat peste 32 de kilograme de bijuterii din aur și argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane lei, în urma unei ample acțiuni de control desfășurate în Bacău.

Verificările au vizat operatori economici din domeniul comercializării metalelor prețioase și au fost declanșate pe baza unor analize de risc fiscal. În timpul controalelor, inspectorii au descoperit nereguli majore, precum evidențe incomplete ale stocurilor și lipsa documentelor care să ateste proveniența unor cantități importante de marfă.

În urma acțiunilor, autoritățile au dispus confiscarea a 6.560 de piese din aur, evaluate la aproximativ 12,24 milioane lei, și a 1.989 de piese din argint, în valoare de circa 323.000 lei. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20.000 lei.

Controlul a fost extins și asupra unei alte societăți aflate în legătură cu operatorul inițial, unde au fost identificate probleme similare. Bunurile confiscate au fost predate instituțiilor competente, conform procedurilor legale.

Reprezentanții ANAF Antifraudă transmit că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind combaterea evaziunii fiscale, protejarea bugetului de stat și asigurarea unui mediu de afaceri corect și transparent.