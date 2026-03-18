Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române anunță producerea unui accident rutier grav pe DN 19, la kilometrul 5+700, între localitățile Carei și Moftinu Mic.

În incident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară, iar în urma impactului o persoană și-a pierdut viața.

Traficul rutier este complet blocat pe ambele sensuri de circulație, iar valorile de trafic sunt în creștere în zonă. Autoritățile estimează reluarea circulației în jurul orei 17:00.

Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative până la degajarea carosabilului.