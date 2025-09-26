În cursul acestei săptămâni, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au desfășurat activități specifice sub egida Railpol, alături de alte state europene.

În acest context, în baza Planului de acțiune Rail Action Week, polițiștii au acționat în stațiile CFR, zonele adiacente și în trenurile de călători.

Scopul acțiunii a fost responsabilizarea cetățenilor și reducerea riscurilor în zona feroviară, pentru siguranța călătorilor. În acest context, activitățile au vizat în principal prevenirea accidentelor în zona feroviară, combaterea faptelor ilicite, prevenirea urcărilor/coborârilor din trenuri aflate în mișcare.

În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat peste 150 de călători și peste 40 de conducători auto, cărora le-au transmis recomandări privind respectarea regulilor de siguranță în zonele de cale ferată.

De asemenea, polițiștii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 12.500 de lei și au reținut un certificat de înmatriculare.

Reprezentanții Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș subliniază faptul că astfel de activități au un rol esențial în creșterea gradului de siguranță publică și în prevenirea evenimentelor nedorite pe calea ferată