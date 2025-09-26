Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 15.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Corona Brașov, joc din cadrul etapei a 4-a din Ligii Florilor MOL. Partida va fi transmisă în direct la Pro Arena, însă nimic nu se compară cu farmecul tribunelor, cu sentimentele trăite pe viu.

În ultimele cinci meciuri dintre cele două echipe, Minaur a obținut două victorii (ambele acasă), a pierdut de două ori (deplasare), iar un meci s-a terminat la egalitate (27-27 la Brașov – chiar ultimul).

Etapa a 4-a

SCM Râmnicu Vâlcea – HC Zalău (sâmbătă, 27 septembrie, 16.00). Arbitri: Marian Babău (București) – Alexandru Roibu (Ploiești). Observator: Viorel Vicea (București)

CS Minaur Baia Mare – Corona Brașov (sâmbătă, 27 septembrie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Adrian Georgescu – Mihai Moldoveanu (Constanța). Observator: Ioan Ciobanu (Bacău)

CSM Tg. Jiu – CSM Galați (sâmbătă, 27 septembrie, 17.30). Arbitri: Marina Agliceriu (Ploiești) – Mirabela Turdean (Tg. Mureș). Observator: Alexandru Ciati (Reșița)

Dunărea Brăila – SCMU Craiova (sâmbătă, 27 septembrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Sebastian Mîrza – Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator: Toma Pleșa (Râmnicu Vâlcea)

Rapid București – CSM București (miercuri, 1 octombrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: Osman Yuksel (Constanța)

CSM Slatina – Gloria Bistrița (miercuri, 1 octombrie, 18.00). Arbitri: Alin Gherman – Adrian Moldovan (Baia Mare). Observator: Valentin Călina (Pitești).

Clasament

Corona Brașov – 6p (105-66) – 3

Gloria Bistrița – 6p (98-64) – 3

CSM București – 6p (105-94) – 3

CSM Slatina – 4p (88-89) – 3

Dunărea Brăila – 4p (83-84) – 3

SCM Rm. Vâlcea – 2p (92-84) – 3

Rapid București – 2p (84-84) – 3

Minaur Baia Mare – 2p (88-94) – 3

SCMU Craiova – 2p (86-93) – 3

CS HC Zalău – 2p (69-82) – 3

CSM Târgu Jiu – 0p (72-99) – 3

CSM Galați – 0p (69-106) – 3

Etapa 5

CSM Galați – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 4 octombrie)

HC Zalău – CSM Târgu Jiu (sâmbătă, 4 octombrie)

Corona Brașov – CSM Slatina (sâmbătă, 4 octombrie, 17.30, Pro Arena)

CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (joi, 9 octombrie, 15.00, Pro Arena)

SCMU Craiova – Rapid București (joi, 9 octombrie, 17.30, Pro Arena)

Gloria Bistrița – Dunărea Brăila (joi, 9 octombrie, 17.30).