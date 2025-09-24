Marți, 23 septembrie, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au acționat pe raza comunei Coroieni, sprijiniți de Grupa Canină și jandarmi.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

15 autoturisme au fost oprite pentru a fi verificate și16 persoane au fost legitimate de polițiști. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în baza prevederilor O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale a fost de aproximativ 2.000 de lei.