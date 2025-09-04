Știința Explorări Baia Mare organizează, în perioada 12-14 septembrie, a doua ediție a Memorialului Sorin Pop.

Competiția organizată în memoria fostului antrenor secund Sorin Pop va reuni la start formațiile: Știința Explorări Baia Mare, SCM Zalău (locul 4 în ultima ediție a Diviziei A1), MAV Elore Foxconn (campioana Ungariei) și Universitatea Cluj-Napoca (Divizia A2).

Evenimentul va include și un meci al generațiilor între echipele Știința Explorări și Old Boys Explorări, care îl va avea ca invitat special pe cântărețul Gavrilă Dunca.

Programul turneului:

Vineri, 12 septembrie

– ora 16: SCM Zalău – Universitatea Cluj;

– ora 18 Știința Explorări – MAV Elore Foxconn;

Sâmbătă, 13 septembrie

– ora 15: SCM Zalău – MAV Elore Foxconn;

– ora 17: Old Boys Explorări – Știința Explorări;

– ora 18: Știința Explorări Baia Mare – Universitatea Cluj;

Duminică, 14 septembrie

– ora 10: Universitatea Cluj – MAV Elore Foxconn;

– ora 12 Știința Explorări – SCM Zalău.