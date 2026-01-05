În toate aceste zile, polițiștii au acționat pe drumurile publice de pe raza județului. Cea mai recentă acțiune a fost organizată ieri, 4 ianuarie, în intervalul orar 20.00 – 22.00.

Activitățile de verificare și control au fost realizate de polițiști orașului Șomcuta Mare și ai posturilor de poliție arondate, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale.

Pe raza localităților Șomcuta Mare, Finteușu Mic și Mogoșești au fost oprite pentru verificări 32 de autovehicule. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 6.000 de lei. Ca măsură complementară s-a dispus reținerea unui certificat de înmatriculare.