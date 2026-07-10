La data de 9 iulie 2026, în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că pe raza localității a avut loc un eveniment rutier.

La fața locului a fost direcționat și un echipaj rutier din cadrul Poliției Orașului Dragomirești, care, din verificările efectuate a stabilit că, un bărbat de 55 de ani, care conducea o bicicletă pe D.N. 18, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a căzut într-un șanț.

Bărbatul a suferit leziuni corporale astfel că a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere cele constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională.