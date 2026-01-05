Pe ulițele din #SatuldepeDeal s-a așternut, în sfârșit, mult așteptata zăpadă, aducând cu ea farmecul iernilor de altădată și bucuria jocului fără griji 🤍❄️

Suntem bucuroși să vă primim și în acest an la săniuș, invitându-i nu doar pe cei mici, ci și pe părinți, să retrăiască emoția copilăriei și să reînvie cele mai frumoase amintiri, alături de cei dragi 🛷✨

Vă așteptăm cu drag la joacă și voie bună, cu rugămintea ca părinții să supravegheze copiii, pentru a evita incidentele neplăcute. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că accesul în muzeu este permis cel târziu până la ora 17:00.

Accesul la săniuș este gratuit, iar cei care doresc pot face o donație pentru susținerea activității muzeului către Asociația Prietenii Muzeului de Etnografie Baia Mare, folosind aparatul aflat lângă casa de bilete.