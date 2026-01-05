Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici „Creasta Cocoșului” Maramureș organizează, în perioada 9–11 ianuarie, o expoziție de păsări, iepuri, porumbei și alte animale mici, în Baia Mare.

Evenimentul va avea loc în sala de sport a fostului Colegiu C.D. Nenițescu, situată pe strada Luminișului nr. 1, și se adresează atât pasionaților de creșterea animalelor, cât și publicului larg.

Vizitatorii vor putea admira exemplare deosebite de păsări ornamentale, iepuri și porumbei, prezentate de crescători din Maramureș și din alte zone ale țării.

Programul de vizitare este următorul:

Vineri, 9 ianuarie: 13:00 – 19:00

Sâmbătă, 10 ianuaie: 09:00 – 19:00

Duminică, 11 ianuarie: 09:00 – 15:00

Prețul unui bilet de intrare este de 15 lei, iar copiii cu vârsta de până la 10 ani beneficiază de acces la preț redus, de 5 lei.

Expoziția reprezintă o bună oportunitate de promovare a activităților de creștere a animalelor mici și de petrecere a timpului liber într-un mod educativ și recreativ.