Asociația pentru Ambulanța Maramureș a primit cu bucurie vizita celor 14 copii participanți la tabăra de vară „Eu ce aleg…?”, organizată de Academia de Robotică Baia Mare.

Pe parcursul întâlnirii desfășurate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, cei mici au avut ocazia să descopere cum funcționează serviciul de ambulanță, când trebuie apelat numărul unic de urgență 112 și care sunt primele măsuri ce pot fi luate într-o situație critică până la sosirea echipajelor medicale.

Curioși și dornici să afle cât mai multe, copiii au adresat numeroase întrebări, demonstrând interes și entuziasm pentru activitatea salvatorilor. Vizita le-a oferit ocazia să înțeleagă că, dincolo de sirene și intervenții spectaculoase, munca în domeniul urgențelor înseamnă profesionalism, responsabilitate și grijă față de oameni.

Reprezentanții Ambulanței Maramureș spun că astfel de întâlniri sunt importante pentru educarea tinerei generații și pentru dezvoltarea spiritului civic. Poate că printre acești copii se află viitori medici, asistenți medicali sau ambulanțieri. Iar dacă vor deveni adulți care știu cum să reacționeze corect într-o situație de urgență, experiența și-a atins deja scopul.

Organizatorii au transmis felicitări Academiei de Robotică Baia Mare pentru inițiativă și au mulțumit tuturor celor implicați în desfășurarea acestei activități educative.

„Am încercat să le stârnim pasiunea pentru medicina de urgență. Dacă de acum vor începe să-și consulte părinții cu stetoscopul, ne declarăm nevinovați!”, au transmis, cu umor, reprezentanții Ambulanței Maramureș.