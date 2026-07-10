Municipiul Baia Mare anunță că, în ședința din 8 iulie, Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației a aprobat instituirea unor restricții temporare de circulație și parcare în zona Centrului Vechi, pentru situațiile în care evenimentele organizate în Piața Libertății atrag un număr mare de participanți.

Măsura are scopul de a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor publice și de a fluidiza traficul în zonele afectate de aglomerare.

Astfel, în zilele de vineri și sâmbătă, în intervalul orar 20:00 – 23:00, vor putea fi aplicate restricții de circulație și parcare pe următoarele sectoare de drum:

Strada Podul Viilor, pe tronsonul cuprins între strada Șteampului și strada Gheorghe Șincai;

Strada Gheorghe Șincai, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Podul Viilor și trecerea de pietoni din zona magazinului Central.

Autoritățile precizează că măsura va intra în vigoare începând cu 10 iulie, însă restricțiile nu vor fi aplicate permanent, ci doar atunci când situația din teren o va impune, în funcție de amploarea evenimentelor organizate și de gradul de aglomerare a traficului din zonă.

Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile agenților aflați în teren, pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranță a activităților din Centrul Vechi.