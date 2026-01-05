Anul trecut, cam pe vremea asta, Consiliul Județean Maramureș a adoptat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico – economici, devizul general estimativ și alte drăcovenii necesare pentru înființarea și dezvoltarea unei rezervații de zimbri, în comuna Băiuț, județul Maramureș”.

„Practic, prin acest proiect vom readuce zimbrul în județul nostru, animal care a trăit în pădurile maramureșene până în jurul anilor 1800. Zimbrul este simbol identitar al Maramureșului, pe care îl regăsim și în stema județului nostru.

Rezervația de zimbri pe care o realizăm în comuna Băiuț va cuprinde zona de acces la rezervație, punctele de plată și observare a zimbrilor, loc de odihnă, clădirea administrativă, punctul de belvedere și rezervația în sine.

În prima fază vom avea 5 zimbri la Băiuț, iar ulterior vom dezvolta rezervația, astfel încât să contribuim direct la conservarea acestei specii. Prezența zimbrilor în rezervația de la Băiuț va atrage și noi turiști în Maramureș, care vor dori să observe și să vadă acest animal falnic în habitatul lui propriu” spunea la Ionel Bogdan”, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Trecut-a anul și nu s-a făcut nimic. Austeritatea a coborât peste țară, proiectele de acest gen au fost abandonate, mono-sprâncenatul din fruntea guvernului e pus pe tăiat, nicidecum pe dat.

Fac aceste mențiuni ca să spun că Ionel Bogdan nu are nicio vină dacă proiectul ambițios, interesant, inedit, nu a ajuns să fie pus în practică. Ideea însă rămâne, să sperăm că nu se va pierde, e importantă pentru viitorul județului.

Dovadă că ea are continuitate, în mediul privat, e faptul că primii zimbri au ajuns în Maramureș zilele trecute. Inițiativa publică de care povesteam a rămas nefinalizată din cauza bugetului insuficient.

O familie de antreprenori din județ a reușit să aducă două exemplare de zimbru la Păstrăvăria Alex din Mara, comuna Desești, pe care vizitatorii le pot vedea și admira.

„Este o bucurie să vedem că, deși proiectul public a întârziat, inițiativa privată a reușit să aducă aici cele mai mari mamifere terestre din Europa”, au declarat reprezentanții păstrăvăriei.

Grigore Ciașcai