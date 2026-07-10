Pompierii români dislocați în Republica Franceză, în cadrul pre-poziționării desfășurate prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, continuă misiunile de sprijinire a autorităților franceze în gestionarea incendiilor de vegetație și fond forestier.

În cursul zilei de ieri, echipajele române au acționat în mai multe sectoare afectate de incendii, unde au desfășurat activități de monitorizare și de înlăturare a efectelor produse de flăcări.

Misiunile au vizat verificarea suprafețelor afectate, identificarea focarelor ascunse, răcirea zonelor cu temperaturi ridicate, lichidarea eventualelor reaprinderi și securizarea sectoarelor repartizate, în scopul prevenirii propagării incendiilor către suprafețele neafectate.

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În zonele în care au fost identificate acumulări de material combustibil, focare active sau reaprinderi, salvatorii români au intervenit pentru îndepărtarea riscurilor și securizarea perimetrelor. Întrucât sectoarele repartizate necesitau supraveghere permanentă, echipajele au rămas peste noapte la fața locului, pentru a monitoriza evoluția situației și a interveni în cazul apariției unor noi focare.

Misiunile au fost desfășurate sub coordonarea autorităților din Republica Franceză, potrivit dispozitivului de intervenție stabilit pentru zonele afectate. Forțele franceze au asigurat repartizarea sectoarelor, coordonarea activităților din teren și monitorizarea permanentă a perimetrelor afectate.

Pe parcursul zilei de ieri, modulul național specializat de stingere a incendiilor de pădure RO GFFF-V a fost vizitat de domnul Léo Martinon, ofițer de legătură al Centrului de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență – ERCC, detașat în Franța în contextul incendiilor de vegetație care afectează regiunea.

Reprezentantul ERCC a discutat cu personalul modulului român și a urmărit modul în care se desfășoară activitățile în teren. Team-leaderul modulului și ofițerul de legătură român i-au prezentat situația operativă, intervențiile realizate în sprijinul autorităților franceze și modul în care echipajele române sunt integrate în dispozitivul comun de intervenție.

Domnul Léo Martinon a apreciat implicarea pompierilor români și contribuția acestora la misiunile desfășurate în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Astăzi, 10 iulie 2026, potrivit prognozei „Météo des forêts”, riscul producerii incendiilor de vegetație și de pădure se menține la un nivel semnificativ în sudul Franței.

În departamentul Pyrénées-Orientales, unde este dislocat modulul român, riscul de incendiu este moderat, corespunzător nivelului galben, însă în alte departamente din sudul Franței sunt prognozate niveluri de risc ridicat și foarte ridicat, iar situația rămâne atent monitorizată.

Pompierii români rămân pregătiți să intervină, sub coordonarea omologilor francezi, ori de câte ori situația din teren o va impune, contribuind la consolidarea răspunsului european în fața incendiilor de vegetație și la protejarea comunităților și a mediului înconjurător.