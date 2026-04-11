Artistul Grigore Leşe susţine că în postul Paştelui nu se poate cânta orice melodie şi îi critică atât pe interpreţii, cât şi pe preoţii care confundă genurile muzicii religioase. ”Eu aş zice aşa: preoţii să rămână în biserică, iar artiştii să rămână pe scenă”, susţine Grigore Leşe, în contextul în care unii preoţi susţin şi concerte de muzică populară, cel mai cunoscut nume fiind Cristian Pomohaci. Grigore Leşe îi îndeamnă pe oameni să renunţe la bârfe. ”Ştii cum se poate renunţa la bârfe? Insistând prin rugăciune. Dacă tot ne dăm popor de creştini”, a spus Grigore Leşe, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

Insider politic: Cum arăta Paştele în timpul copilăriei?

Grigore Leşe: Ştii cum arăta Paştele în timpul copilăriei mele? Ca şi copilăria: era o stare de rai. Aşa se spune: copilăria este o stare de rai. Atunci când nu mai suntem copii, e ca şi cum am muri. Oamenii erau în rânduială, trăiau în rost, abia aşteptam aceste sărbători. Erau sărbători speciale, le aşteptam cu drag. Mergeam la biserică, eram în rânduială, cultivam binele. Oamenii se iertau între ei, nu se urau. Oamenii aveau un comportament special. Paştele este sărbătoarea sărbătorilor. De Paşte trebuie să fie timp bun, loc curat şi suflet primenit. Dacă avem asta, putem ridica clopul. Trebuie să renunţăm la bârfe.

Insider politic: Ne cereţi imposibilul!

Grigore Leşe: Ştii cum se poate renunţa la bârfe? Insistând prin rugăciune. Dacă tot ne dăm popor de creştini. Eu asta fac. Să fim cumpătaţi în tot ceea ce facem. Trebuie să ne controlăm: cât cântăm, cât mâncăm, cât vorbim, cum ne îmbrăcăm. De Paşti întotdeauna…

Insider politic: Trebuie să avem haine noi.

Grigore Leşe: Trebuia să am haine noi. Când mă duceam la Înviere, trebuia să am haine nou-nouţe. Înconjuram biserica. Înainte, intram şi luam Lumină, de la altar, de la preot. Trebuie să ştim un lucru: când ies oamenii din biserică şi se duc la înconjurat, ce trebuie să înţelegem noi? Ieşirea lui Hristos din mormânt. Asta trebuie să înţelegem. Sunt cântări speciale, nu poţi cânta orice. În ziua de azi, ei confundă priceasna (cântare bisericească ortodoxă – n.r.) cu cântecul religios. Se îndepărtează mult de glasurile bisericeşti (muzică bisericească bizantină – n.r.) Se fac concerte de pricesne. Eu aş zice aşa: preoţii să rămână în biserică, iar artiştii să rămână pe scenă. Cei care se consideră artişti.

Insider politic: Dar sunt preoţi care cântă în post.

Grigore Leşe: Bineînţeles. Dar nu cântă nici măcar cântece… În biserică, cântarea trebuie să fie rugăciune. Te aduni prin cântare. Nu poţi cânta ce vrei în biserică. Nu poţi cânta pe scenă ce vrei. Nu! Pentru că dacă procedăm aşa, totul se devalorizează.