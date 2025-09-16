Până la data de 19 septembrie, pe teritoriul județului Maramureș sunt planificate pentru a fi executate exerciții militare.

Exercițiile implică deplasări de tehnică și de personal militar, concomitent cu desfășurarea de activități militare specifice de antrenament.

Populația este rugată să nu se alarmeze la vederea militarilor și a tehnicii specifice. Aceste activități militare, efectuate de militari din structurile militare sunt periodice de pregătire și de antrenament, fiind activități curente, iar mesajul are rolul de a contribui la liniștirea și informarea corectă și promptă a comunităților locale.