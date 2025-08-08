Nici un rezultat
„Pisica-șefă de patrulă” în Maramureș: a „preluat” autospeciala Poliției chiar de Ziua Internațională a Pisicii

8 august 2025
in 112, Actualitate
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din județul Maramureș au avut parte de o surpriză inedită în timpul unei intervenții de rutină. Chemați să gestioneze o situație ce implica un câine, agenții au descoperit că adevărata „vedetă” a zilei a fost… o pisică.

Incidentul a avut loc astăzi, de Ziua Internațională a Pisicii, iar felina nu a ezitat să-și facă simțită prezența. Imediat ce polițiștii au ajuns la fața locului, pisica s-a apropiat de ei, cerându-și parcă dreptul de a face parte din echipa de cercetare. Mai mult, aceasta s-a instalat confortabil la volanul autospecialei, transformând intervenția într-un moment plin de căldură și amuzament.

În timp ce polițiștii completau documentele necesare, micuța felină a rămas alături de ei, atrăgând toate privirile. „Sancțiunea” aplicată pisicii a fost una pe măsură: multe îmbrățișări și atenție din partea oamenilor legii, care nu au putut rezista farmecului său.

Astfel, ceea ce a început ca o misiune obișnuită s-a transformat într-o poveste adorabilă, care a adus zâmbete atât polițiștilor, cât și comunității. Ziua Internațională a Pisicii a fost sărbătorită într-un mod cu totul special în Tăuții-Măgherăuș, demonstrând că uneori, cele mai neașteptate momente pot crea cele mai frumoase amintiri.

