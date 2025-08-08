Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Poienile de Sub Munte a fost pus la grea încercare în această săptămână, intervenind de două ori în același loc pentru a stinge incendii de vegetație uscată.

Echipajele au acționat prompt, folosind autospeciala de primă intervenție și autospeciala de stingere, sprijinite de pompierii militari cu o autospecială adaptată terenului dificil.

Incendiile repetate ridică un semnal de alarmă privind pericolul focurilor nesupravegheate sau provocate intenționat. „Un foc lăsat nesupravegheat nu este doar o metodă de curățenie de primăvară. Poate însemna pierderi de vieți omenești, distrugerea pădurilor și pajiștilor, moartea animalelor sălbatice și epuizarea resurselor celor care luptă cu flăcările,” avertizează autoritățile.

SVSU Poienile de Sub Munte face un apel ferm către cetățeni: nu aprindeți vegetația uscată! Un gest aparent banal poate transforma liniștea comunității într-o tragedie. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor este vitală pentru protejarea vieții, naturii și resurselor locale.