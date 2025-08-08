O grupare de români a dat o lovitură istorică în Anglia: a reuşit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline. Incidentul a provocat un scandal uriaş, şefii instituţiei fiind chemaţi în Parlament să dea explicaţii. Aproape 100.000 de conturi au fost sparte de români, care au trimis banii la noi în ţară. Autorităţile britanice au cerut ajutor în cadrul investigaţiei deschise şi 13 persoane au fost arestate în România sub

Citește mai mult la: https://www.antena3.ro/actualitate/jaf-istoric-in-anglia-o-grupare-de-romani-a-reusit-sa-fure-de-la-fiscul-britanic-aproape-50-de-milioane-de-lire-sterline-755574.html

Informaţiile publicate pe site-ul Antena 3 CNN pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 450 de caractere.

Acţiunea în forţă a avut loc luna trecută, însă a trecut neobservată. Asta pentru că implicaţiile la nivelul României nu erau semnificative. Pentru britanici, însă, a fost un dezastru ce s-a întâmplat. Şefii Fiscului de acolo au fost audiaţi în Parlament şi s-au cerut lămuriri.

„Este o activitate de phishing. Criminalii fură datele de autentificare ale clienților și apoi se dau drept clienți pentru a intra în contul HMRC al acestora. Natura atac

Citește mai mult la: https://www.antena3.ro/actualitate/jaf-istoric-in-anglia-o-grupare-de-romani-a-reusit-sa-fure-de-la-fiscul-britanic-aproape-50-de-milioane-de-lire-sterline-755574.html

Informaţiile publicate pe site-ul Antena 3 CNN pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 450 de caractere.