Trupa Paraziții a anunțat că nu va mai urca pe scena festivalului Untold 2025, din motive independente. Într-un mesaj scurt transmis fanilor, membrii formației au precizat că, pentru o perioadă, nu vor mai susține nici apariții live, fără a oferi alte detalii despre decizia luată.

Și trupa Vama se retrage din lineup-ul festivalului de la Cluj.

„După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have. Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned.”, au transmis membrii trupei.