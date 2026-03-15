Avioanele-cisternă ale Statelor Unite ale Americii, dislocate în România în contextul războiului din Orientul Mijlociu, au început să vină în țara noastră.

Concret, trei aeronave de realimentare în aer au aterizat la Baza 90 Otopeni.

Este vorba despre trei aeronave Boeing KC-135 Stratotanker, conform informațiilor de ultimă oră apărute în spațiul public.

Luni, acestea urmează să decoleze la baza de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

Reamintim că Parlamentul României a aprobat, în această săptămână, scrisoarea președintelui României, Nicușor Dan, privitoare la sosirea în țara noastră a unor echipamente și trupe americane, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat sosirea aeronavelor Boeing KC-135 Stratotanker.

„Azi-dimineață au aterizat trei avioane Stratotanker de la Boeing, pe baza de la Otopeni.Sunt în numărul celor aprobate de Parlament, la propunerea președintelui României.

Urmează, în zilele următoare, probabil, să mai vină și altele, în numărul aprobat. Este o chestiune care se derulează conform strategiei partenerului american, în conformitate cu decizia Parlamentului.”, a declarat, duminică, ministrul Apărării, Radu Miruță.