În perioada 19-25 ianuarie, polițiștii rutieri din Maramureș au fost angrenați într-o amplă acțiune cu caracter preventiv, pe drumurile publice intens circulate sau cunoscute pentru frecvența evenimentelor rutiere produse, în principal, pe fondul conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau al substanțelor interzise.

Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea polițiștilor Serviciului Rutier, cu sprijinul structurilor rutiere competente teritorial. Scop principal l-a reprezentat creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

Pentru identificarea și sancționarea comportamentelor periculoase, polițiștii au utilizat aparate omologate de testare a consumului de alcool sau droguri.

Astfel, în perioada menționată au fost oprite pentru verificări 1.614 autovehicule. Aproape 1.500 de conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest/etilometru și cu aparatele drugtest.

În 21 de situații, testările au indicat rezultate pozitive.

Astfel, în 12 situații, în care valorile au indicat concentrații între 0.001 și 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, au fost dispuse măsuri de sancționare contravențională, precum și măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

În alte 9 situații, conducătorii auto depistați au fost conduși la spital pentru prelevarea de mostre biologice, fiind întocmite dosare penale în cadrul cărora se continuă cercetările.

Într-un caz a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de refuzul de prelevare de mostre biologice și se continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Polițiștii rutieri reamintesc faptul că respectarea regulilor de circulație salvează vieți, iar siguranța pe drumurile publice este o responsabilitate comună.