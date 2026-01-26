Căpitanul echipei CS Minaur Baia Mare, Maria Gomes da Costa, a semnat prelungirea contractului cu clubul nostru până în 2028.

Maria a sosit la Minaur în vara anului 2023, de la formația spaniolă Rocasa Gran Canaria, și de atunci a devenit o piesă importantă în angrenajul echipei. În tricoul băimărean, a disputat 69 de meciuri oficiale, reușind să înscrie 144 de goluri în competițiile interne și internaționale (Campionat, Cupa României, Supercupă și cupele europene).

Născută la 13 iulie 1999, la Almería (Spania), Maria evoluează pe postul de inter stânga. Și-a început cariera la BM Roquetas (juniori), continuând apoi la echipa de senioare, iar în anul 2020 s-a transferat la Rocasa Gran Canaria.

La nivel internațional, Maria a reprezentat Spania la toate categoriile de vârstă, de la junioare până la echipa națională de senioare.