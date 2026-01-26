Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri (gheaţă la mal, pod de gheaţă, blocaje de gheţuri) şi propagării, se actualizează Atenţionarea Hidrologică nr. 7 din 25.01.2026, după cum urmează:



COD GALBEN

În intervalul 26.01.2026 ora 12:00 – 28.01.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom, Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Jiu – bazin amonte S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Dolj şi Mehedinţi), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Vâlcea şi Gorj), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior, Sabar – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Băleni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Băleni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău, Covasna şi Prahova), Bistriţa (afluent al Siretului) – bazin amonte Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Suceava, Neamţ şi Harghita).

COD PORTOCALIU

În intervalul 26.01.2026 ora 18:00 – 27.01.2026 ora 14:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, Gilort – bazin superior (judeţul Gorj), Motru – bazin amonte S.H. Broşteni (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), râul Jiu pe sectorul aferent S.H. Răcari (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior, Teleajen (judeţul Prahova).