Premierul israelian Benyamin Netanyahu s-a adresat sâmbătă seară poporului iranian, afirmând că atacurile lansate de Israel împotriva regimului de la Teheran îi vor ajuta „să se elibereze de tiranie”, relatează BBC.

Premierul israelian a afirmat că iranienii au „o şansă unică într-o generaţie” de a răsturna regimul.

„Ieşiţi în stradă în masă” şi „duceţi treaba la capăt”, a declarat el.

Este „momentul potrivit să vă uniţi” şi „să vă adunaţi pentru o misiune istorică”, a spus Netanyahu.

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că forţele armate israeliene au lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţă. Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, şi a confirmat că SUA au fost implicate în atacul asupra Iranului. Premierul israelian Benyamin Netanyahu a afirmat că Washingtonul şi Israelul au lansat o „operaţiune” pentru a elimina ameninţarea existenţială reprezentată de regimul terorist din Iran.