O reușită deosebită pentru comunitatea din Vișeu de Jos: Iuliana Pop, stabilită în Germania, a obținut un rezultat impresionant în cadrul alegerilor din 8 martie 2026 pentru Consiliul Districtual (Kreistag) Augsburg Land, din regiunea Bavaria.

Candidând din partea formațiunii Freie Wähler, Iuliana Pop a reușit să obțină 15.186 voturi, urcând nu mai puțin de 11 poziții într-o competiție puternică, la care au participat aproximativ 70 de candidați.

Rezultatul este cu atât mai notabil cu cât primele poziții ale clasamentului sunt, în mod tradițional, ocupate de politicieni consacrați și funcționari publici de rang înalt, precum miniștri, deputați sau primari.



Prin activitatea sa profesională în domeniul medical și prin implicarea civică, Iuliana Pop demonstrează că dedicarea, seriozitatea și grija față de oameni pot face diferența chiar și într-un sistem competitiv din străinătate. Angajamentul său în viața comunității din Bavaria reflectă dorința de a contribui activ la dezvoltarea societății în care trăiește.

Performanța sa reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate din Maramureș, confirmând încă o dată că românii din diaspora continuă să se remarce prin profesionalism și implicare.

Felicitări, Iuliana Pop, și mult succes în continuare!