La data de 18 martie este comemorat Mircea Hrișcă (1931–1988), una dintre figurile reprezentative ale artei plastice băimărene, artist care și-a dedicat întreaga viață creației și orașului Baia Mare.

Născut în Baia Sprie, Mircea Hrișcă a urmat inițial studii tehnice și miniere, însă vocația artistică l-a condus către Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, pe care l-a absolvit în anul 1963, la clasa maestrului Corneliu Baba. În același an a debutat expozițional la Baia Mare.

Revenit în orașul natal, artistul a devenit o prezență emblematică a Coloniei Pictorilor din Baia Mare, remarcându-se printr-o personalitate puternică și o activitate intensă în cadrul Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Baia Mare.

Membru al Uniunii din 1968, Mircea Hrișcă s-a impus atât ca pictor, cât și ca pedagog, fiind apreciat pentru energia creativă și stilul său inconfundabil. Independența artistică a fost esențială pentru creația sa, sintetizată chiar de propriul crez: „Nu am căutat modele la nimeni. Mă adap din izvorul meu.”

Lucrările sale, profund legate de spațiul maramureșean, sunt caracterizate de forța expresiei, densitatea materiei picturale și o cromatică sobră, dominată de tonuri de brun și alb, devenind un omagiu adus permanenței și identității locului.

Până la finalul vieții, în 1988, artistul a rămas fidel Băii Mari, lăsând în urmă o moștenire artistică valoroasă. Astăzi, o parte importantă a operei sale se regăsește în patrimoniul Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», unde sunt păstrate zeci de lucrări de pictură și grafică.

Comemorarea lui Mircea Hrișcă readuce în atenție contribuția sa esențială la dezvoltarea artei plastice locale și la conturarea identității culturale a Băii Mari.