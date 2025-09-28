În perioada 27–29 septembrie, la Velenje (Slovenia), a avut loc Finala Mondială World Rookie Tour, cel mai important circuit internațional pentru sportivii sub 19 ani din skateboarding.

România a fost reprezentată de Patric Iluț (Baia Mare) – singurul rider român calificat la acest nivel.

Patric a reușit un run excelent în calificări, obținând un loc solid în finală. În confruntarea cu cei mai buni rideri juniori din lume – mulți dintre ei câștigători constanți ai competițiilor de adulți – Patric a livrat un run puternic și constant, care i-a adus locul 3 în finală 🥉.

👉 Această performanță i-a asigurat și locul 1 în clasamentul general World Rookie Tour Overall 2025, după un sezon impecabil, cu 3 etape câștigate și bilet All Inclusive în finală.

Competiția a fost de anvergură: peste 90 de băieți din întreaga lume au concurat pentru podium.

În plus, evenimentul a fost inclus și în circuitul World Cup Skateboarding (WCS), ceea ce înseamnă că Patric a obținut puncte valoroase și în clasamentul mondial WCS.

🏆 Aceasta este cea mai importantă performanță obținută vreodată de un skateboarder român în cadrul circuitului mondial World Rookie Tour.

Patric își continuă parcursul competițional cu ambiție, urmând ca în sezonul de iarnă să participe și la competițiile internaționale de snowboard slopestyle, unde excelează la fel de remarcabil.

👏 Felicitări, Patric!

Familia, comunitatea și toți cei care cred în skateboardingul românesc sunt mândri de tine.