La început de săptămână, vremea s-a răcit considerabil, cu temperaturi sub valorile obișnuite pentru această perioadă. În Maramureș plouă, iar la cote mai înalte ninge.

La Borșa, cota 1600, azi noapte s-a depus un strat de ninsoare de 2-3 grade, sunt -3 gradw Celsius și ninge în continuare.

Azi vremea se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse, îndeosebi în cursul zilei, va ploua. În zona montană înaltă precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, iar cele minime între 4 și 7 grade. Izolat, în zonele joase vor fi condiții de producere a ceții.