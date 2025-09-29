Cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea Europeană. Prezența ridicată la urne, atât în țară cât și în diaspora, a confirmat miza uriașă a acestor alegeri, în urma cărora Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea în viitorul Parlament. Rezultatul mult sub așteptări pentru opoziția pro-rusă l-a determinat pe Igor Dodon să acuze fraude și să cheme oamenii la proteste.

După numărarea a 99,65% din secțiile de votare (2.266 de secții din 2.274), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,06% (787.423 voturi), ceea ce îi asigură majoritatea parlamentară.

„Blocul Patriotic” se clasează pe locul al doilea, cu 24,25% (381.397 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 7,98% (125.601 voturi).

„Partidul Nostru” a strâns 6,21% (97.743 voturi), iar Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) are 5,63% (88.561 voturi).

Cum ar arăta noul Parlament din Moldova