Credincioșii din Baia Mare sunt invitați miercuri, 23 aprilie, să participe la sărbătoarea închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, prilejuită de cel de-al doilea hram al bisericii parohiale „Soborul Sfinților 12 Apostoli”.

Evenimentul religios va avea loc la lăcașul de cult situat pe Bulevardul Traian nr. 28, unde, începând cu ora 10:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie, în prezența unui sobor de preoți.

Sărbătoarea are o semnificație aparte pentru comunitatea parohială, marcând un moment important în viața spirituală a credincioșilor și întărind legătura acestora cu valorile creștine și tradițiile ortodoxe.

Reprezentanții parohiei îi așteaptă pe toți cei care doresc să ia parte la acest moment de rugăciune și comuniune, dedicat unuia dintre cei mai venerați sfinți ai creștinătății.