În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pun în executare șase mandate de percheziție domiciliară, în județele Maramureș și Satu Mare.

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală și agresiune sexuală în formă continuată.

Perchezițiile vizează documentarea activității infracționale a trei persoane, una dintre acestea având calitatea de cadru didactic al unei unități de învățământ, iar ceilalți doi foști elevi.

Acțiunea are ca scop documentarea activității infracționale, descoperirea și ridicarea bunurilor provenite din activități infracționale, în vederea dispunerii măsurilor legale

Activitățile sunt desfășurate cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiștilor Serviciului Criminalistic și al celor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.