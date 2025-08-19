Tristețe mare în comunitatea din Rohia, după ce învățătorul Marin Stratu a trecut la cele veșnice.

Pentru generații întregi de copii, dascălul a fost mai mult decât un profesor – a fost un model de blândețe, răbdare și bunătate. Printre cei care și-au exprimat regretul se numără și fosta sa elevă, mandria Maramureșului, Andreea Ghițiu:

„Astăzi sufletul meu este plin de tristețe… A plecat dintre noi domnul Marin Stratu, învățătorul meu drag din Rohia. Pentru mine a fost mai mult decât un dascăl… a fost omul blând și bun care mi-a pus stiloul în mână, care m-a îndrumat cu răbdare și iubire și care mi-a lăsat o amprentă adâncă în inimă pentru totdeauna. Nu vă voi uita niciodată, domnule învățător… Amintirea dumneavoastră va rămâne vie în inima mea, ca un dar neprețuit al copilăriei mele.”

Vestea dispariției sale a lăsat în urmă un gol imens, atât în inimile foștilor elevi, cât și în întreaga comunitate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aline durerea familiei îndurerate.