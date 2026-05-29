Kristian Turmo Lornstad s-a născut pe 11 martie 2003, este norvegian, are 1,92 m, 104 kg și evoluează pe postul de pivot. Se alătură echipei Minaur după perioada petrecută la Halden HK.

A fost component al echipei de tineret a Norvegiei, pentru care a disputat 7 meciuri, reușind să înscrie 23 de goluri (a fost la Campionatul Mondial Under 21 în 2023).

În sezonul 2025-2026, Kristian a marcat 80 de goluri pentru Halden în cele 29 de meciuri disputate de echipa sa (26 în sezonul regulat și cele trei din play-out). El a marcat în toate meciurile pe care le-a jucat, cu excepția celui din prima etapă

Kristian a acumulat deja o experiență valoroasă, pentru că a jucat meci de meci. Puternic fizic și abil din punct de vedere tehnic, lucrează neobosit pentru coechipierii săi, creând spații, dar reușind și să fructifice oportunitățile avute. Combinația sa de etică a muncii, înțelegere tactică și rezistență îl face un pivot extrem de promițător pentru viitor.