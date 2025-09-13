Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost reținut fără cauțiune într-o închisoare din Utah, sub mai multe acuzații. Arestarea lui Tyler Robinson a fost anunțată, în ziua de 12 septembrie, de guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, menționează BBC.

Arestarea s-a produs după ce, mai întâi, tatăl lui Tyler și-a recunoscut fiul în fotografiile publicate de FBI, fotografii în care era prezentat principalul suspect. Tyler a recunoscut, în fața tatălui, că el este autorul crimei, iar drept urmare tatăl l-a sfătuit să se predea. Tyler Robinson i-a răspuns însă că ar prefera să se sinucidă în loc să se predea.

Robinson se confruntă cu acuzațiile de omor calificat, obstrucționarea justiției și deținere ilegală de arme, iar omorul calificat ar putea fi considerat crimă capitală, care, conform legii din Utah, se pedepsește cu pedeapsa capitală sau închisoarea pe viață.

Autoritățile consideră că ucigașul lui Kirk a acționat singur.

În prima sa declarație publică de la uciderea lui Charlie Kirk, văduva acestuia, Erika Kirk, a vorbit cu lacrimi în ochi și cu tărie despre lupta „spirituală” din munca soțului său și a jurat să continue mișcarea lui.