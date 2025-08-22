România a câștigat patru medalii de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2025 (seniori), a anunțat joi Ministerul Educației și Cercetării.
Elevii medaliați sunt:
* Mendel Emanuel Mendelsohn – clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București
* Teodor Bichir – clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București
* Bogdan Rusea – clasa a XI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca
* Vlad Bolohan – clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.
Din loc a făcut parte și David Palaghianu – clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Competiția, care s-a desfășurat în perioada 11 – 21 august în India, la Mumbai, cu participarea a 64 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a cinci probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de planetariu, proba de Sky map (harta mută) și proba de analiza datelor, precizează Ministerul Educației, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Conform sursei citate, pregătirea și selecția loturilor s-a realizat la Suceava, de către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică CYGNUS în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.
Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de prof. Elisabeta Ana Naghi, iar cea științifică de către prof. Petru Crăciun de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava și de prof. Cristian Pîrghie de la Universitatea ‘„Ștefan cel Mare” din Suceava.
