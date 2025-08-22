România a câștigat patru medalii de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2025 (seniori), a anunțat joi Ministerul Educației și Cercetării.

Elevii medaliați sunt: * Mendel Emanuel Mendelsohn – clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București * Teodor Bichir – clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București * Bogdan Rusea – clasa a XI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca * Vlad Bolohan – clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Din loc a făcut parte și David Palaghianu – clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Competiția, care s-a desfășurat în perioada 11 – 21 august în India, la Mumbai, cu participarea a 64 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a cinci probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de planetariu, proba de Sky map (harta mută) și proba de analiza datelor, precizează Ministerul Educației, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, pregătirea și selecția loturilor s-a realizat la Suceava, de către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică CYGNUS în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.