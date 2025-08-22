Astăzi, 22 august 2025, la ora 14:18 (ora României), un cutremur cu magnitudinea ML 4,4 s-a produs în zona Oltenia, județul Gorj, la o adâncime de 15 kilometri, conform datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Epicentrul a fost localizat la:
-
16 km NV de Târgu Jiu
-
67 km S de Hunedoara
-
73 km NE de Drobeta-Turnu Severin
-
81 km S de Deva
-
93 km V de Râmnicu Vâlcea
Cutremurul a fost resimțit în mai multe localități din apropiere, însă până la acest moment nu au fost raportate pagube materiale sau victime.
Specialiștii precizează că zona Olteniei, în special județul Gorj, a înregistrat în ultimii ani mai multe mișcări seismice moderate, ceea ce confirmă activitatea seismică locală.
