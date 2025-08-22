Astăzi, 22 august 2025, la ora 14:18 (ora României), un cutremur cu magnitudinea ML 4,4 s-a produs în zona Oltenia, județul Gorj, la o adâncime de 15 kilometri, conform datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Epicentrul a fost localizat la:

16 km NV de Târgu Jiu

67 km S de Hunedoara

73 km NE de Drobeta-Turnu Severin

81 km S de Deva

93 km V de Râmnicu Vâlcea

Cutremurul a fost resimțit în mai multe localități din apropiere, însă până la acest moment nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Specialiștii precizează că zona Olteniei, în special județul Gorj, a înregistrat în ultimii ani mai multe mișcări seismice moderate, ceea ce confirmă activitatea seismică locală.